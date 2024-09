‘Vai Vaguear’, novo single da artista madeirense, foi lançado hoje. Oiça a música e conheça o videoclipe oficial do tema, que trouxe a oportunidade à cantora de ser a primeira pessoa a gravar dentro da biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao programa das manhãs da JM FM, a madeirense que dá voz aos êxitos ‘Sentir Saudade’, com DJ Kura, e ‘Fala-me A Verdade’, com Piruka, falou da “triangulação” de sonoridades que o público irá encontrar nesta nova canção, que irá integrar o seu álbum de estreia, que se irá intitular de ‘Espiral’. O ‘triângulo’ de que fala liga profundamente Portugal, Brasil e África na sua musicalidade, sendo um single multicultural que segue o objetivo de levar a música portuguesa mais além do seu território.

Reconhecida pela fusão de géneros e pela capacidade de unir sonoridades de diferentes culturas lusófonas, indo muito além do fado que inicialmente a caracterizou, Bia Caboz, referindo-se à colaboração com o produtor de afro Young Max, explicou que o processo criativo de ‘Vai Vaguear’ começou num estúdio, onde escreveram sobre um ritmo afro já idealizado. “Fiquei a maturar a música, e quando voltei ao Rio de Janeiro percebi que fazia sentido juntar outra sonoridade”, revelou a artista, mostrando como a mistura entre ritmos africanos e brasileiros resultou numa nova identidade musical, sem que nunca fossem perdidas as raízes portuguesas.