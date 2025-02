Eis a programação de São Valentim para este fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature:

Nikkei - The Reserve

14.02.2025 | sexta-feira

O Nikkei, no The Reserve, convida a uma viagem de sabores onde tradição e inovação se encontram. Para esta noite especial, o restaurante preparou um menu exclusivo, pensado para seduzir os sentidos. Entre as propostas, destacam-se o Tártaro de atum e vieira com ponzu, abacate e sésamo wasabi, e o Sashimi de charuteiro com vinagrete de wasabi, purê de maracujá e togarashi. A experiência será acompanhada por uma harmonização de vinhos selecionados pelo sommelier André Ferraz.

Para mais informações e reservas: 291 213 080 | thereserve@savoysignature.com

Onda Azul - Calheta Beach

14.02.2025 | sexta-feira

Para celebrar o Dia dos Namorados junto à praia, o Calheta Beach sugere um jantar romântico de quatro pratos no restaurante Onda Azul, com opção de pacote de estadia. Envoltos pela magia do cenário idílico, onde a serenidade da praia cria o ambiente perfeito para momentos a dois.

Para mais informações e reservas: 291 820 300 | calhetabeach@savoysignature.com

Sala Melaço - Saccharum

14.02.2025 | quinta-feira

O Saccharum propõe um jantar na Sala Melaço com um menu delicioso que inclui pratos como Rascasso, camarão tigre, puré de batata-doce, espargos e cenouras glaceadas, e Vitela com crosta de especiarias com cebola caramelizada, risoto nero, mascarpone e laranja e jus de rôti.

Para mais informações e reservas: 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com