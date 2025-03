A Confraria da Truta e da Sidra da Madeira reuniu-se, à mesa, esta sexta-feira, pela primeira vez no concelho da Calheta.

O convite partiu da presidente da autarquia em exercício, Doroteia Leça, anfitriã dos cerca de 30 confrades que participam em mais um jantar em homenagem à gastronomia regional.

O repasto, em que a truta é o principal ingrediente, acontece no restaurante As Fontes do Horácio, no Estreito da Calheta.