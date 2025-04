Concertos ‘Pereiros em Flor’ realizam-se em São Roque do Faial

Concertos ‘Pereiros em Flor’ realizam-se esta quinta-feira, pelas 20h30, na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial, com a Tunacedros e a Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial, a Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos e a Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula.

As zonas altas de São Roque do Faial, mais concretamente os sítios do Ribeiro Frio e Achada do Cedro Gordo, produzem muitos dos peros e maçãs que são utilizados para a produção da já famosa sidra de São Roque do Faial.

“Sendo esta a época do ano em que os pereiros começam a sua floração, criando assim paisagens muito bonitas, e de modo a vincar a importância dos pereiros e consequentemente da sidra, para a economia local e divulgação da nossa terra, decidimos denominar as referidas atuações de ‘Pereiros em Flor’”, explica o presidente da Casa do Povo organizadora, Heliodoro Dória.

Os grupos participantes apresentarão um reportório diversificado desde música popular madeirense até alguns números de compositores internacionais.

Os grupos de São Roque do Faial serão dirigidos por Elsa Cerqueira. Já o grupo de Câmara de Lobos será dirigido artisticamente por Helena Silva. A docente Carolina Faria assegurará a direção artística do grupo de Gaula.

O presidente adianta que “esta é uma oportunidade para as gentes da nossa terra poderem apreciar outro tipo de música nomeadamente do bandolim”, e, apesar da limitação do espaço, convida todos os interessados a assistir ao concerto, que terá entrada gratuita.

A Casa do Povo de São Roque do Faial conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, da Câmara Municipal de Santana, da Associação de Bandolins da Madeira, da Casa do Povo de Gaula e da Junta de Freguesia de São Roque do Faial.