O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, a Porto Santo Line, o Vila Baleira Hotels & Resorts e a Sogenave celebrarão um protocolo de cooperação tendo em vista a realização de concertos na ilha do Porto Santo, em março de 2024 e 2025, por alunos do Conservatório e elementos do seu corpo docente.

O objetivo, de acordo com um comunicado da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, é o de, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente educação de qualidade e parcerias para a implementação dos objetivos, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, através daqueles concertos, sensibilizar a população residente no Porto Santo para o ensino da música e das artes.

A subscrição do acordo, agendado para segunda-feira, 11 de março, pelas 12 horas, no Salão Nobre do Conservatório, contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Carlos Gonçalves, do administrador & CSO do Grupo Sousa, Pedro Amaral Frazão, do diretor coordenador do Grupo Trivalor na Madeira, Hélder Almeida, e do diretor Geral do Vila Baleira Hotels & Resorts, Bruno Martins.