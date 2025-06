Amanhã, sexta-feira, 6 de junho, pelas 20h00, decorrerá no Auditório Victor Costa na Casa do Povo de São Roque do Faial, mais um concerto MANDOINSLAND.

A organização do evento é da Associação de Bandolins da Madeira que conta com a parceria da Casa do Povo de São Roque do Faial.

Segundo a Associação de Bandolins da Madeira, “Mandoisland” resulta do encontro entre o compositor francês Vicent Beer Demander e a música regional madeirense, propondo uma suíte de peças inspiradas na tradição local reinterpretadas de forma erudita. O concerto conta ainda com repertório de compositores de várias culturas.

De referir que os temas serão interpretados pelo bandolinista Norberto Gonçalves da Cruz e pelo acordeonista Slobodan Sarcevic. Dois músicos de grande craveira internacional como intérpretes do bandolim e do acordeão, respetivamente.

O espetáculo é de entrada livre. Pretende ser uma experiência que celebra a riqueza musical, oferecendo à população em geral um evento artístico memorável.

A Casa do Povo de São Roque do Faial apela a todos os interessados a assistir a esta grande manifestação cultural.