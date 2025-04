A Banda Municipal de Santana convida toda a comunidade a juntar-se à comemoração do seu 99.º aniversário com um concerto muito especial, dedicado ao talento emergente da casa. O evento, intitulado “Jovens Solistas”, terá lugar no próximo domingo, 27 de abril, às 15h00, na Praça da Cidade de Santana, sob uma tenda montada especialmente para o efeito. A entrada é livre.

Este concerto tem como protagonistas jovens músicos que integram atualmente a Banda Municipal de Santana e que iniciaram o seu percurso musical na sua escola de aprendizes.

Neste espetáculo, terão a oportunidade de se apresentar como solistas, acompanhados pela Banda, num momento de valorização do seu mérito artístico e amor à música.