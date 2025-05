O ciclo Música nos Museus regressa no próximo dia 23 de maio, pelas 18h30, ao Museu A Cidade do Açúcar, com um concerto intimista do duo Talked Across the Room.

“O espetáculo propõe uma viagem sonora pelas transformações da vida, através de um repertório de canções inéditas que cruzam diferentes estilos musicais”, evidencia a Câmara do Funchal.

Criado em 2017, em Pequim, e atualmente sediado na Madeira, o projeto Talked Across the Room é composto por Alejandro Lopes (Venezuela/Madeira) e Tetiana Strykhar (Ucrânia). Com influências que vão do indie-pop ao synthwave, passando pelo electro funk e pela indietronica, o duo apresenta uma identidade musical híbrida e cosmopolita, refletindo as origens diversas dos seus membros.

O espetáculo ‘Changes’ será apresentado “em formato duo e aposta numa abordagem sensorial à música, com arranjos eletrónicos e vocais atmosféricos que exploram a passagem do tempo, a mudança e a reinvenção”, refere a Câmara do Funchal, em comunicado.

Os bilhetes custam 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou online, através da ticketline.

Este concerto integra a programação regular de Música nos Museus, iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que “promove o encontro entre património e criação artística contemporânea”.