A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta-se este domingo, pelas 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, com o habitual Concerto de Carnaval, onde a irreverência e a salutar provocação serão notas constantes.

Há duas décadas, por iniciativa do maestro Rui Massena, se instituiu este formato de concerto de carnaval sendo já uma tradição incontornável da programação da OCM, já reconhecido como uma das mais importantes iniciativas desta época de folia existindo a par do conhecido e exuberante Cortejo de Carnaval, que acontece no sábado à noite.

Para o Concerto de Carnaval, a Orquestra Clássica da Madeira promete oferecer ao seu público um fim tarde de domingo divertido, mágico, vibrante e cheio de energia, com muita cor e folias. Um concerto onde predominará a criatividade musical, aliada também à criatividade dos disfarces de todos os participantes, músicos e também do nosso público.

O nome deste concerto de carnaval terá como título ‘o Pedro e a Loba’, onde serão narradas histórias com as picardias idealizadas para esta ocasião, onde o público será mergulhado numa atmosfera de boa disposição à qual estará associado o mundo de magia da música.

A música, que foi cuidadosamente selecionada irá refletir a alegria contagiante do carnaval, irá proporcionar uma experiência sensorial e presencial inesquecível.

Para este concerto, a Orquestra Clássica da Madeira contará com a direção do Maestro convidado Luís Andrade, que ao longo da sua carreira participou em diversos festivais a nível internacional e colaborou com várias orquestras europeias como violoncelista, a solo e como maestro. Atualmente integra a The Symphony Orchestra, na Holanda.

Sobre Pedro Araújo Santos, que fará o papel de narrador, é um ator, encenador e escritor. Pedro Santos tem sido artista convidado pela Orquestra Clássica da Madeira, dos quais merece destaque a sua atuação como narrador da obra “Génesis” de Baruch Berliner (em 2024); “O Pedro e o lobo” de Sergei Prokofiev, apresentado em inglês e em português (em 2023); e no espetáculo de Natal para crianças e famílias, em parceria com o Diário de Notícias, como narrador da obra ‘Vila Compasso - o mistério de Natal’ de João Gaspar em dezembro de 2020; entre outros programas.

A Orquestra irá apresentar-se com 63 instrumentistas dos quais, através da parceria entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra, e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, 17 são alunos do Curso Profissional de Instrumentista e 2 alunos do ensino artístico especializado.

Neste concerto, irão também participar 12 alunos do Curso Profissional de Interprete de Dança Contemporânea e, na área logística do concerto, 9 alunos do Curso Profissional de Instrumentista que estarão envolvidos com a equipa técnica da nossa entidade, todos do referido Conservatório.