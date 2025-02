A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto da Orquestra de Cordas ‘Madeira Camerata’, sob a direção artística do violinista Norberto Gomes, integrado no Ciclo Jovens Solistas que contará com a participação especial da jovem trompista madeirense Júlia Monteiro, aluna na Universidade de Artes de Roterdão, nos Países Baixos.

Este concerto terá lugar hoje, sábado, 8 de fevereiro, pelas 18h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na Iniciativa ‘Parlamento Mais Perto’.

Com apenas 5 anos, Júlia iniciou os seus estudos no então Gabinete Coordenador de Educação Artística, sob a orientação do Professor Luís Monteiro. Continuou a sua formação no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, onde teve aulas de Trompa de Harmonia com o Professor Péter Víg e de piano com a Professora Judit Juhász.

Neste concerto, Júlia apresenta-se a solo com as Duas Sonatas para Trompa e Orquestra de Cordas do compositor italiano do período clássico Luigi Cherubini. Este compositor destacou-se pelo seu contributo para o desenvolvimento da ópera francesa e como mestre de música sacra.

Quanto ao restante programa do concerto recai no período barroco com o compositor português Carlos Seixas com a Sinfonia em Si bemol maior e o compositor alemão Georg Philipp Telemann com Don Quixote Suite.

Sobre a “Madeira Camerata”, trata-se de um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, que tem por principais objetivos a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Região Autónoma da Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.

Esta Orquestra de Cordas já tocou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Pérez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luís Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros. Já se apresentou em concerto nos Festivais de Música da Madeira de 1998, 1999 e 2000, no Festival de Artes de Macau, e ainda no Festival de Música de Ferrol, na Galiza (Espanha). Realizou ainda concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Em 2000 realizou uma digressão por várias cidades espanholas, entre as quais Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica do “Festival de Música da Madeira”, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.