O Teatro Municipal Baltazar Dias apresenta, nos dias 13 e 14 de março, o espetáculo ‘Liberdade, que te quero minha (ou sobre como não nos metermos em apuros)’, uma comédia mordaz que chega para nos fazer “refletir e, sobretudo, questionar se há mesmo forma de discutir política sem acabar a atirar... argumentos... ou o que estiver mais à mão.”

A peça, uma coprodução da Oficina de Ideias das Terras do Oeste – Associação Cultural com o Teatro Municipal Baltazar Dias, retrata um jantar entre três personagens de espectros políticos opostos e um estafeta que apenas queria entregar comida. O enredo desenrola-se numa sala de estar transformada numa arena de debates intensos, onde os diálogos percorrem desde ideologias até temas do quotidiano, sempre com um humor corrosivo.