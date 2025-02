Carlos Paredes, nascido neste dia, em 1925, celebraria 100 anos.

É, porque o seu legado e nome continuam ainda se impõem, um dos maiores músicos da história de Portugal, cuja obra continua a ecoar com a mesma força e emoção que o tornou imortal.

A sua vida foi marcada por uma luta interna constante, mas também foi uma incessante busca pela beleza que procurava, traduzida nas notas que ainda hoje tantos tocam e choram.

Carlos Paredes, conhecido como “o herói da guitarra”, não foi apenas um virtuoso do instrumento – ele foi a voz de uma geração que se viu representada nas suas composições, capaz de interpretar a tradição do fado com um toque pessoal e inovador.

A sua música reflete não só a beleza da sua terra natal, Coimbra, mas também a profundidade das suas angústias. As suas composições, como “Verdes Anos”, são consideradas obras-primas que atravessam gerações e continuam a inspirar gerações de músicos.

Hoje, no centenário de seu nascimento, a sua obra é mais do que um tributo a um homem talentoso: é a celebração de um símbolo da cultura portuguesa.

Carlos Paredes faleceu em Lisboa em 23 de julho de 2004.