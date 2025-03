A Casa do Povo do Santo da Serra informou em nota de imprensa que, devido ao alerta da Proteção Civil para as condições meteorológicas adversas previstas, o Cortejo de Carnaval 2025, inicialmente agendado para o dia 9 de março, e reagendado para o dia 16 de março, não se irá realizar.

Apesar de todos os esforços envidados na preparação do evento, “a segurança de participantes, espectadores e demais envolvidos é a nossa prioridade, razão pela qual tomámos esta difícil decisão”, refere a organização, que reconhece e enaltece a “dedicação e o entusiasmo de todas as trupes participantes, que já se preparavam para encher as ruas da nossa freguesia de cor, alegria e folia, bem como o envolvimento da comunidade e das entidades parceiras”.

“Lamentamos profundamente o cancelamento deste evento tão aguardado, mas garantimos que o Carnaval do Santo da Serra regressará em 2026, com a mesma energia e compromisso, consolidando-se como um dos momentos altos do calendário festivo da nossa freguesia”, conclui.