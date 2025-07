A Câmara Municipal de Câmara de Lobos irá apoiar a participação de oito alunos do 9.º ano de escolaridade das escolas do concelho na 19.ª edição da Universidade Júnior, que decorrerá entre os dias 21 e 25 de julho de 2025, na Universidade do Porto.

De acordo com a autarquia, os alunos selecionados destacaram-se pelo seu desempenho no ano letivo de 2024/2025 e frequentam a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Santo António (alunos residentes no Curral das Freiras) e a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

O apoio cobre a totalidade das despesas com passagens aéreas, transferes, inscrições, alojamento e alimentação, tanto dos alunos como do professor acompanhante, num investimento global estimado em 6.828,01 euros.

Desde 2017, já participaram na Universidade Júnior da Universidade do Porto 50 alunos do concelho, no âmbito deste programa municipal de valorização da educação e do mérito escolar.

Também neste âmbito, o Município tem vindo a apoiar a participação de alunos em outras iniciativas universitárias. Desde 2017, também meia centena de alunos de Câmara de Lobos participaram na Universidade de Verão, promovida pela Universidade de Coimbra. Em 2025, pela primeira vez, a autarquia proporcionou ainda a participação de seis alunos do 3.º ciclo na Universidade de Inverno, organizada pela Universidade da Beira Interior, na Covilhã.

A Universidade Júnior, promovida pela Universidade do Porto, é o maior programa nacional de iniciação ao ambiente universitário, proporcionando experiências educativas e científicas em diversas áreas do saber e incentivando escolhas vocacionais mais informadas.

Para a presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, “apoiar estes programas é investir no futuro dos nossos jovens. Ao contactarem com a realidade académica, ganham motivação, confiança e horizontes mais amplos. É esse caminho, de oportunidades e valorização, da educação, que devemos continuar a proporcionar aos alunos Câmara-lobenses .”