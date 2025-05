A 2.ª edição do Calheta SoundsCool, um festival de World Music organizado pela Câmara Municipal do concelho, já começou com a primeira banda a beneficiar do bom tempo para contagiar com boa disposição o público presente.

Os Uprising Reggae Band subiram ao palco com 12 músicos de diversas bandas do panorama nacional, como os Sloppy Joe, One Love Family, Orquestra Bamba Social, Fogo Fogo, Souls of Fire, Cais Sodré Funk Connection, entre outros.

Unidos pela paixão comum ao Reggae e às sonoridades jamaicanas, prestaram uma homenagem a Bob Marley, com uma celebração em palco do legado que imprimiu na história, percorrendo a sua obra e revisitando temas intemporais da sua caminhada musical.

A casa, já bem composta, respondeu de forma bastante positiva, aplaudindo músicas intemporais.