Bolo do Caco propõe Caminhada Teatral

O Teatro Bolo do Caco promove uma Caminhada Teatral, nos dias 6 de abril e 4 de maio, às 10h30, no Monte. Esta iniciativa, organizada pela companhia teatral, promete fazer os participantes mergulharem “na fascinante história que une o Largo da Fonte ao Terreiro da Luta”.

Esta sessão é promovida pelo projeto ESCUTO – Espaço Cultural Para Todos, impulsionada pela Educação e Mediação Cultural do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

O principal objetivodeste projeto visa “erguer pontes que aproximem a Arte, a História e a Cultura dos mais variados públicos, desde a mais tenra idade à mais rica experiência de vida, estando a sua grande aposta nas famílias a proporcionar momentos memoráveis”.

Ao longo deste evento, os participantes (maiores de 12 anos) terão a oportunidade de explorar a rica história do comboio local, percorrendo os mesmos caminhos por onde ele outrora passou.

Mas esta não é uma caminhada comum – é uma experiência teatral imersiva. Personagens do passado, vestidas com trajes de época, surgirão ao longo da jornada, transformando o passeio numa verdadeira viagem no tempo.

A lotação é limitada a 30 pessoas, garantido uma experiência envolvente e exclusiva. As inscrições podem ser realizadas aqui. Para mais informações, entrar em contacto através do mail mediacao.cultura@funchal.pt.