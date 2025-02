Pouco depois das 16 horas, as atenções concentraram-se na praça da cidade, para o tradicional Julgamento dos Compadres, pautado pelo humor, e que culmina com a condenação e queima do compadre e da comadre pelos ‘crimes’ praticados ao longo do último ano.

Tratou-se como é habitual, de um momento de sátira aos temas da atualidade local, regional e nacional. Em destaque, estiveram a ‘bilhardice’ e o adultério dos compadres, assim como a inteligência artificial.

Mas não faltaram farpas a outros assuntos, como os casos de alegada corrupção que motivaram a deslocação de centenas de inspetores da PJ e procuradores do Ministério Público à Região e o processo ‘Ab Initio’. Ou, como não podia deixar de ser, o caso do deputado Miguel Arruda, que também mereceu algumas tiradas e que arrancou aplausos e gargalhadas da plateia bem composta.