O livro ‘Madeira Ilustrada’, de Andrew Picken, estará em foco na primeira sessão duma nova temporada do Clube de Leitura desta biblioteca tutelada pela Câmara Municipal do Funchal, que se inicia no dia 25 do corrente mês, pelas 18:00.

“Trata-se duma obra bilingue, em boa hora editada, no final de 2022, pela Imprensa Académica, trazendo assim aos leitores de língua portuguesa a possibilidade de fruírem do que este inglês escreveu sobre a nossa ilha no séc. XIX com o intuito de servir de guia da mesma aos seus compatriotas, sobretudo pacientes ingleses, que demandavam este espaço insular em busca da cura para as suas maleitas pulmonares”, refere nota de imprensa do Departamento de Cultura da CMF.

Lembra a mesma nota que de há uns anos a esta parte “a Biblioteca Municipal do Funchal tem dinamizado o seu Clube de Leitura, agora sempre realizado na última quarta-feira de cada mês, o qual tem servido para aproximar os autores dos leitores, visando igualmente promover o debate sobre diversas obras e temáticas, dando primazia a trabalhos regionais de inegável interesse.”

Esta primeira sessão terá como convidados Paulo Rodrigues, da UMa, autor do abalizado prefácio desta tradução, assim como dum representante da supracitada editora. O ilustre académico é Doutor em História Contemporânea (2007), Licenciado em História (1992) e Mestre em História Contemporânea (1999). É autor e editor de livros de História e Cultura contemporâneas, com particular sobre a realidade madeirense nos sécs. XIX e XX. Entre as suas valiosas obras conta-se a intitulada “A Madeira entre 1820 e 1842: Relações de Poder e Influência Britânica”, baseada na sua tese de doutoramento e editada em 2008 pelo Funchal 500 Anos, que nos mostra em pormenor as incidências da realidade insular de Oitocentos na nossa ilha.

Este evento, de entrada livre, decorrerá na Biblioteca Municipal do Funchal, sita à Avenida Calouste Gulbenkian, 9.