A Bertrand, no Plaza Madeira, acolhe a apresentação do livro ‘O Quinto Pescador’, da Porto Editora, da autoria de José Rodrigues, no sábado, dia 12, às 16 horas.

José Rodrigues nasceu e vive em Viseu. A sua prática profissional está ligada ao mundo dos negócios, sendo fundador e administrador do Grupo Visar e da Escola de Negócios das Beiras, locais onde procura pôr em prática a sua convicção de que o capital humano é o mais valioso no seio das organizações.

O quinto pescador é o seu sexto romance, e nele conta, como habitualmente, com a inspiração fotográfica de Sara Augusto, amiga e cúmplice de longa data, que ilustra os vários capítulos do livro com belíssimas imagens captadas expressamente para o efeito.