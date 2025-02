A madeirense Beatriz Gouveia subiu ao palco da Sala Little Tony, em Serravalle, na noite de ontem, para disputar um lugar na final do festival ‘Una Voce per San Marino’. Apesar de uma atuação elogiada pelo painel de jurados, a jovem soprano não conseguiu assegurar um dos dois lugares em jogo para a grande final, marcada para 8 de março.

Beatriz Gouveia interpretou ‘Your Voice’, tema em inglês e italiano, acompanhada pela produção de Ricardo Vasconcelos e de uma equipa de compositores liderada por Filipe Ramos. A canção, que fala sobre o poder da voz, foi bem recebida, mas tal não foi suficiente para seguir em frente na disputa pela representação de São Marino no Festival Eurovisão da Canção 2025, a realizar-se em Basileia, Suíça.

Segundo relatado ao Jornal, a semifinal sofreu um grande atraso, levando a uma maratona exaustiva para os participantes. Filipe Ramos lamentou o longo período de espera, que acumulou cansaço entre os artistas e afetou o desenrolar do evento.

De recordar que Beatriz Gouveia era a única portuguesa entre os 210 semifinalistas selecionados entre cerca de 1.200 candidatos. Com um percurso marcado pelo triunfo no ‘Got Talent Portugal’ em 2018 como parte das Ninfas do Atlântico, com esta participação, a artista teve a oportunidade de levar a sua voz a um novo público.

A final do ‘Una Voce per San Marino’ contará com 20 artistas apurados ao longo das seis semifinais e da ronda dedicada exclusivamente a concorrentes de São Marino.