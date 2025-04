A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) apresenta um concerto especial esta noite, às 21 horas, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com a participação do Cor Meibion de Cymru – Coro de Gales, do Grupo Coral do Arco da Calheta e do Coro Lux Aeterna.

O evento promete ser um encontro singular entre diferentes tradições musicais, reunindo cordas madeirenses e vozes regionais e galesas num só palco.

Como já noticiado, o Cor Meibion de Cymru está de visita à Região, com uma digressão que inclui atuações em vários pontos da ilha. Fundado em 1982, este coro de vozes masculinas nasceu na sequência de um concerto com mil vozes no Royal Albert Hall, em Londres. Após uma bem-sucedida digressão nos Estados Unidos, 153 membros decidiram manter o projeto vivo. Desde então, o grupo tem mantido uma agenda ativa, ensaiando regularmente e atuando internacionalmente. Conta ainda com o patrocínio do rei Carlos III, sendo o único coro galês masculino a merecer tal distinção.

O concerto desta quarta-feira tem entrada pela porta lateral da Assembleia Legislativa, junto à Capela de Santo António da Mouraria.

Os bilhetes têm um custo de 20 euros e estão disponíveis nos locais habituais, online ou através do número 291752173.