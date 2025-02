A Câmara Municipal do Funchal dá continuidade à 7.ª edição do Música nos Museus com um concerto da fadista Leonor de Castro, que terá lugar no Museu Henrique e Francisco Franco, no dia 28 de fevereiro, às 18h.

Com uma abordagem intimista e pessoal, a Banda 3D apresentará um alinhamento que percorre a sua trajetória no Fado, desde os primeiros passos no género até à atualidade.

O concerto incluirá fados tradicionais com letras menos conhecidas, temas originais e homenagens a grandes nomes do Fado, proporcionando ao público uma experiência singular num espaço museológico de grande relevância cultural.

O projeto Música nos Museus, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, tem como objetivo dinamizar os museus da cidade através da música ao vivo, oferecendo uma programação acessível e diversificada.

A edição de 2025 conta com 10 concertos ao longo do ano, realizados em três museus do Funchal: Museu A Cidade do Açúcar, Museu Henrique e Francisco Franco e Estação do Monte. Com estilos musicais que vão do fado ao jazz, blues, indie e música tradicional madeirense, o projeto pretende aproximar a comunidade da oferta cultural da cidade, promovendo novas formas de fruição dos espaços museológicos.

Os bilhetes para o concerto de Leonor de Castro estão disponíveis por 5 euros na Ticketline e na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Informações gerais:

Data: 28 de fevereiro de 2025

Hora: 18h00

Local: Museu Henrique e Francisco Franco

Bilhetes: Ticketline e bilheteira do TMBD (5€)