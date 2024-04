A ATEF apresenta um espetáculo de teatro documental que visa prestar homenagem aos 50 anos do 25 de abril, honrando os princípios autonómicos e todos aqueles que, de alguma forma, lutaram pela liberdade e, por conseguinte, por um Estado de Direito Democrático. No entanto, não se cinge apenas a esta época, indo mais atrás cronologicamente.

Intitulada ‘Liberdade, Liberdade’, diz nota endereçada à redação, “os textos escritos, as músicas e as canções, documentam o tema da Liberdade, fruto das lutas do homem... desde a Antiguidade Clássica até aos nossos dias, passando por momentos emblemáticos , de onde destacamos - a luta dos escravos em Roma, a morte de Júlio César, Joana D’Arc, Romeu e Julieta, Suplício de Damiens, a revolução francesa, Carolina Beatriz Ângelo (1ª mulher a exercer o direito de voto), Estatutos do Homem, a revolução mexicana (Adelitas), a guerra civil espanhola (Miguel de Unamuno, Pablo Neruda) e os motins populares da Madeira (Motim dos Profetas, Motim da Época Filipina, Revolta da Pedrada, Motim da Parreca, Motim da Cólera Morbus, Revolta da Farinha, Revolta da Madeira, Revolta do Leite e Revolta das Águas) e Revolução dos Cravos - 25 de Abril”.

“Cada época teve o seu relevo e o seu poder de transformação e todas eles nos deixaram um legado que temos por dever revitalizar e transmitir às gerações de hoje”, é relevado.

Espetáculos específicos para escolas / Cine Teatro Santo António:

24 abril | 4ª feira | 10h00 e 15h00

26 abril | 6ª feira | 15h00 e 21h00

30 abril | 3ª feira | 10h00 e 15h00

02 maio | 5ª feira | 10h00 e 15h00

03 maio | 6ª feira | 15h00

Espetáculos específicos para escolas / digressão:

Ponta do Sol / JOHN DOS PASSOS – 11 maio | 19h00 (Festival Aqui e Acolá)

Calheta / MUDAS – 17 maio | 15h00 e 21h00

Machico / FORUM – 23 maio| 15h00 e 21h00