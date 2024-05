O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) indicia que, em fevereiro de 2024, a atividade económica regional manteve a trajetória positiva de crescimento, mas a um ritmo inferior ao verificado no mês anterior.

Como a DREM referiu na primeira divulgação do IRAE, em outubro de 2017, o objetivo do mesmo é “sinalizar o comportamento da atividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem”. O seu valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis.

Síntese Económica de Conjuntura – Análise da Situação Económica da RAM em fevereiro de 2024 em 6 tópicos

A DREM apresenta a seguir uma análise concisa dos principais indicadores de curto prazo, divididos em temas, chamando-se à atenção que muitas das variações mencionadas estão em médias móveis de três meses, uma técnica comum nos boletins de conjuntura, para suavizar as irregularidades e mostrar a tendência. De notar que, na sequência da primeira divulgação pela DREM dos resultados dos inquéritos qualitativos de conjuntura a 29 de abril último, nomeadamente dos indicadores de confiança, essa informação passa doravante a ser integrada nesta Síntese Económica de Conjuntura.

Atividade Económica

Como mencionado anteriormente, a atividade económica regional, em fevereiro de 2024, embora em crescimento, desacelerou face ao mês anterior.

O desempenho do setor de turismo contribuiu para o crescimento económico, uma vez que as dormidas (excluindo o alojamento local abaixo de 10 camas) aumentaram 0,7% neste mês, contudo, abaixo dos 1,1% registados em janeiro anterior. De notar ainda que os proveitos totais no alojamento turístico registaram um incremento de 10,4% (12,8% em janeiro último).

A emissão de energia elétrica, um indicador normalmente associado à evolução da atividade económica, cresceu 2,0%, em fevereiro de 2024, o mesmo crescimento verificado no mês anterior. A introdução no consumo de gasóleo subiu 0,4%, contrariando a queda de 0,8% verificada em janeiro anterior.

Analisando a relação entre as sociedades constituídas e dissolvidas, observa-se que, em fevereiro de 2024, foram criadas 1,9 novas sociedades por cada sociedade dissolvida na Região, uma proporção ligeiramente superior à do mês anterior (1,8).

Indicadores Qualitativos

Os indicadores de confiança, disponíveis para fevereiro de 2024, revelam aumentos, face ao mês anterior, nos sectores do comércio e dos serviços e diminuições na indústria transformadora e construção.

Consumo Privado

Um dos indicadores reveladores da evolução do consumo privado refere-se às operações da rede SIBS, com cartões emitidos por bancos nacionais. Ao observar o total dos montantes levantados em caixas multibanco e das compras feitas através de terminais de pagamento automático, com cartões nacionais, constatou-se um crescimento de 7,4% em fevereiro de 2024, invertendo a desaceleração iniciada em outubro anterior.

A introdução no consumo de gasolina acelerou, com a variação homóloga a crescer 9,6%, em fevereiro de 2024, quando tinha aumentado 7,9% em janeiro do mesmo ano. Por sua vez, as aquisições de automóveis novos ligeiros de passageiros por residentes decresceram 5,3% (+3,6% no mês anterior). O saldo dos empréstimos para consumo concedidos às famílias e às instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias decresceu 14,9% em fevereiro de 2024, quando tinha caído 15,1% no mês anterior.

Investimento

Quanto ao Investimento, os indicadores dividem-se em dois grupos: os que apresentam sinal positivo, tais como as vendas de automóveis ligeiros de mercadorias (+10,2%; +94,6% em janeiro anterior), a avaliação bancária de habitação (+17,9%; +17,2% no mês precedente), o licenciamento de edifícios (+18,2%; +9,6% no mês anterior) e a comercialização de cimento (+5,4%; +6,7% em janeiro último); e os que estão em queda, como o saldo dos empréstimos concedidos às famílias para habitação (-0,9%, -1,2% em janeiro último) e o saldo dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras (-3,9%; -4,4% em janeiro de 2024).

Procura Externa

Embora o comércio com o estrangeiro represente apenas uma pequena parcela do comércio global realizado pela Região (a maior parte do qual com o Continente), é importante assinalar que tanto as exportações (-5,9%) como as importações de bens (-27,6%) diminuíram. O movimento de mercadorias nos portos (0,0%; +9,1% no mês anterior), que é um indicador mais abrangente em relação à dinâmica do comércio exterior, permaneceu inalterado face ao mês anterior. Já noutros indicadores, em fevereiro de 2024, observa-se que a desaceleração no movimento de passageiros nos aeroportos (+2,8%; +4,8% em janeiro último) está em linha com a evolução do total de levantamentos em caixas multibanco e compras por meio de terminais de pagamento automáticos, com cartões internacionais (+9,7%; +11,6% no mês precedente).

Mercado de Trabalho

Os dados provenientes dos organismos que tutelam a área do Emprego no País e na Região mostram que, em fevereiro de 2024, verificaram-se reduções nas ofertas de emprego (-34,8%), nos pedidos de emprego (-2,7%) e também nos desempregados inscritos ao longo do mês (-4,0%).

Preços

Em fevereiro de 2024, a taxa de inflação homóloga, que se fixou em 2,8%, desacelerou face ao mês anterior (3,0%), sendo menor nos Bens (1,5%) e maior nos Serviços (4,7%). A inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos) foi de 2,8%.