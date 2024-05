“O Partido ADN (Alternativa Democrática Nacional) surge como uma voz de consciência e mudança na política madeirense. Acreditamos firmemente que a política deve ser um instrumento de serviço público dedicado ao bem-estar da população, não uma plataforma para enriquecimento pessoal. Em um momento em que a Madeira enfrenta desafios económicos e sociais complexos, é mais importante do que nunca que os representantes eleito sejam com integridade e transparência”, começa por enquadrar o ADN em comunicado às redações.

“Nas próximas eleições regionais, o ADN apresenta uma proposta ousada e urgente: a revisão completa dos salários dos deputados e de todas as regalias e benefícios associados ao exercício do cargo. É inadmissível que os líderes políticos desfrutem de privilégios excessivos enquanto tantos madeirenses lutam para sobreviver em meio às adversidades. Apolítica deve ser um espaço de sacrifício e dedicação, não de autopromoção e ganância. Acreditamos que políticos verdadeiramente comprometidos com o bem comum e com a ética moral estarão alinhados com esta proposta. Afinal, a verdadeira liderança não é medida pelo tamanho da conta bancária, mas pela capacidade de servir e inspirar os outros. É hora de os políticos colocarem os interesses da população acima dos seus próprios interesses pessoais. O ADN desafia os padrões estabelecidos e defende uma nova era de política transparente, responsável e centrada nas necessidades reais da população. Estamos comprometidos em promover a igualdade, a justiça e a prosperidade para todos os madeirenses, e isso começa com uma reforma fundamental do sistema político.

Junte-se a nós nesta jornada de mudança e renovação. Juntos, podemos construir uma Madeira onde a ética, a integridade e o serviço público sejam os pilares fundamentais da nossa sociedade. Juntos, podemos fazer a diferença”, é rematado.