A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente tem vindo a reforçar a proximidade dos serviços aos agricultores. Exemplo disso é a ajuda que tem vindo a ser feita pelos serviços na candidatura ao Pedido Único, nomeadamente através do Balcão SRA.

O diretor Regional de Agricultura, Marco Caldeira, esteve em Santana, onde se inteirou do andamento deste processo que já conta com cerca de 10 mil candidaturas sendo expectável que se atinja um número semelhante ao do ano passado: 12 515.

Segundo adiantou, só neste município os técnicos auxiliaram em 1165 candidaturas, sendo que 869 foram na Calheta e a maior grande parte no Funchal com 3021 ajudas às candidaturas.

“Este é sempre um momento muito importante para os agricultores receberem alguns apoios e mesmo quem não tenha parcelar deve aproveitar esta ocasião para se informar corretamente” disse o responsável adiantando que o período de candidaturas decorre até 31 de maio sem penalização.

Contudo, é possível a apresentação tardia do Pedido Único durante mais 7 dias (até dia 7 de junho, inclusive) com penalização de 1% por dia útil.

A candidatura ao PU 2024 poderá ser efetuada também diretamente pelo Beneficiário na Área Reservada do Portal do IFAP, através de formulário próprio disponível em: O meu processo >> Candidaturas >> Pedido Único >> Entregar/Alterar/Consultar, ou numa das Salas de Atendimento existentes para o efeito.

Com o objetivo de descentralização e maior proximidade aos candidatos beneficiários dos programas comunitários, é de salientar que, para além das salas de atendimento permanentes em todos os concelhos da Região onde se destacam os Balcões da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente (Ribeira Brava, Calheta, São Vicente, Santana e Porto Santo), existem também postos temporários nomeadamente Estreito de Câmara de Lobos, Faial e Porto da Cruz.