No passado dia 12 de maio, a Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo recebeu uma comitiva em mobilidade Erasmus + , Job Shadowing, para uma imersão na dinâmica educacional local.

O início de uma semana dedicada ao estudo detalhado das práticas educacionais locais, para as professoras provenientes de Itália ficou marcado pela presença de Marco Gomes e outros elementos da Direção Regional da Educação, bem como pela apresentação da escola e do seu meio envolvente, pela presidente do Conselho Executivo, a professora Paula Cardoso.

As docentes italianas têm como objetivo principal familiarizar-se com a escola, conhecendo as atividades curriculares e extracurriculares, os projetos desenvolvidos no âmbito do seu Projeto Educativo, bem como compreendendo as metodologias do processo de ensino-aprendizagem aplicadas na mesma. Esta jornada permitir-lhe-á uma compreensão mais profunda da realidade educacional portuguesa, em particular da RAM.

As mobilidades Erasmus+ são mais do que apenas uma experiência física, implicam uma mobilidade existencial, crucial na formação de uma identidade como cidadãos da Europa e do mundo, contribuindo para a formação de uma consciência humanística que caracteriza a identidade europeia.