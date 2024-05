Polícia Marítima e ANACOM fiscalizaram 29 embarcações na Madeira

Elementos do Comando local da Polícia Marítima do Funchal realizaram, nos dias 14 e 15 de maio, ações de fiscalização conjuntas com a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

As ações consistiram na verificação das condições de operação das estações de radiocomunicações a bordo de embarcações de pesca e marítimo-turísticas, nos portos e marinas da Madeira, conforme fez saber a Autoridade Marítima Nacional, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Durante as operações, foram fiscalizadas 29 embarcações, das quais 14 apresentavam irregularidades.

Nesta ação estiveram empenhados cinco elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal e cinco inspetores da ANACOM.