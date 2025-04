O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira vai voltar a marcar presença na Festa da Flor, um dos principais cartazes turísticos da Região.

Numa ação organizada pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto, diferentes artes e ofícios ganham forma e destaque através de uma mostra representativa com exposição, venda e oficinas de Bordado da Madeira, Barrete de Orelhas e Brinquedos em Madeira.

Numa localização privilegiada, na Placa Central da Avenida Arriaga, junto à Sé, e no Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, o IVBAM apresenta, ao público em geral, as Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira com o intuito de promover estas artes tão identitárias da cultura regional e que tão bem se enquadram nesta celebração.

No stand localizado na Placa Central esta ação decorre de 1 a 25 de maio, de segunda a domingo das 10h às 19h e no Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, 152, de 5 a 25 de maio, de segunda a sexta das 10h às 16h30.

O Bordado da Madeira inicia este certame, de 1 a 13 de maio, com a presença de quatro produtores autorizados de Bordado da Madeira, designadamente: Gês Bordados, Bordal – Bordados da Madeira, Abreu & Araújo e Luís de Sousa - Casa do Turista, os quais dão a conhecer parte das suas coleções, nas quais, como é tradicional no Bordado da Madeira, a flor é um dos elementos decorativos de destaque.

No dia de abertura da Festa da Flor, dia 1 de maio, o IVBAM conta com a presença de três Bordadeiras de Casa que vão trabalhar ao vivo e permitir uma interação com o público em geral, entre as 16h30 e as 19h.

A anteceder o Dia da Mãe, no dia 3 de maio, às 10h, o IVBAM promove um workshop de Iniciação ao Bordado da Madeira para Mães&Filhas. Esta ação decorre no stand do IVBAM e tem como objetivo juntar numa “Roda de Bordado da Madeira” mães e filhas a experienciarem a arte de bordar (Requer inscrição prévia, para promocao.ivbam@madeira.gov.pt).

De 14 a 25 de maio o stand do IVBAM destaca outras vertentes do Artesanato da Madeira, com a presença de artesãos reconhecidos nas diferentes artes e ofícios. Assim, e numa sequência de turnos de três dias, teremos grupos de cinco artesãos a trabalharem ao vivo e a venderem os seus trabalhos.

Oficinas abertas de Bordado da Madeira, barrete de orelhas e brinquedos em Madeira

Ao longo da Festa da Flor decorrem várias “Oficinas Abertas “de Bordado da Madeira, Barretes de Orelhas e Brinquedos em Madeira. Para participar os interessados devem dirigir-se aos espaços, abaixo designados, nos horários definidos. Sendo que os lugares são limitados e têm um custo de €15.

Nos dias 5, 7 e 9 de maio, no stand do IVBAM, decorrem “Oficinas Abertas” de Bordado Madeira, com a Firmina Abreu, Bordadeira de Casa, dirigidas ao público em geral, cuja participação inclui um kit completo para a formação de iniciação ao Bordado da Madeira. Estas Oficinas realizar-se-ão em dois turnos diários, das 10h às 13h e das 14h às 17h.

Também no stand do IVBAM, nos dias 14, 16, 20 e 22 de maio, entre as 10h00 e as 13h00, decorrem Oficinas Abertas de Barretes de Orelhas, com a Luz Ornelas, técnica superior do IVBAM. E nos dias 17 e 24 de maio, das 10h às 13h, as oficinas de Brinquedos em Madeira, destinadas a crianças.

No Espaço de Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros 152, nos dias 6, 7, 13, 15, 19, 21 e 23 de maio, das 10h às 13h, decorrem oficinas de Barretes de Orelhas, com a Luz Ornelas, técnica superior do IVBAM.

O stand do IVBAM e o Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, ao longo deste período, acolhem artesãos que se dedicam a diversas artes e ofícios tradicionais da Madeira, entre as quais a cerâmica, os embutidos, a tecelagem e a arte de trabalhar a pedra, visando espelhar a pluralidade de matérias-primas e técnicas a que se dedicam os nossos artesãos.