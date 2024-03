Já está aberta a 50.ª edição da Feira do Livro do Funchal, que decorre entre a Avenida Arriaga e o Teatro Municipal Baltazar Dias até 10 de março, com um vasto programa a homenagear a história do evento, autores madeirenses, os livreiros e os leitores.

Valter Hugo Mãe, Paulo de Carvalho, Tiago Nacarato, Pedro Chagas Freitas, Elisa, a banda madeirense Napa, entre outros, compõem um programa que envolve mais de 150 artistas, estando previstas quatro instalações no espaço público, 10 lançamentos de livros com o apoio da CMF, 12 apresentações de livros e 41 sessões de autógrafos.

Conforme já divulgado, marcam presença 10 representantes de livros de artista, livros de autor e edições independentes, a descobrir no átrio do Baltazar Dias, bem como 26 livreiros e editores, com stands distribuídos ao longo da placa central da Avenida Arriaga.

A feira inclui três animações de rua, quatro instalações no espaço público, 13 concertos, oito espetáculos e duas sessões de cinema.