O rooftop do Gardens, hotel adults-only da coleção Savoy Signature, ganha o ritmo dos arraiais madeirenses, com barraquinhas onde os chefs cozinham ao vivo. A segunda edição do Arraial Madeirense está marcada para dia 24 de maio a partir das 19h00, e promete atrair locais e turistas à procura de uma experiência autêntica da cultura e gastronomia da ilha, com o selo da Savoy Signature.

“A viagem gastronómica começa com a tradicional Poncha à Pescador, cítrica e cheia de frescura. Chegada a hora dos petiscos, sobre a bancada alinham‑se generosas lascas de gaiado seco, transformadas em tapas atlânticas, e o inconfundível bolo do caco com manteiga de alho e ervas, acabado de sair da chapa. Para abraçar o estômago, a reconfortante sopa de trigo — densa e perfumada — faz lembrar cozinhas de avós”, refere nota enviada à imprensa.

“O crepitar das brasas anuncia os protagonistas da noite: de um lado, o bife de atum; do outro, o filete de espada envolvido em banana e molho de maracujá. Na grelha vizinha reina a carne de vinha‑d’alhos, impregnada de alho e vinho regional, mas também a clássica espetada em pau de louro. Para acompanhar, um estaladiço milho frito, a tentadora batata‑doce assada e um misto colorido de legumes recém‑salteados. A reta final é um desfile de doçaria insular: pudim de maracujá sedoso, bolo de mel carregado de especiarias, o nostálgico ‘bolo Família’ e umas malassadas ainda mornas, mergulhadas em mel de cana. O fecho de ouro chega num copo de Vinho Madeira, ideal para brindar à tradição. Além da gulosa gastronomia, a equipa do hotel selecionou uma carta de vinhos especial para harmonizar com os pratos madeirenses, sem esquecer saborosos digestivos para finalizar a noite”, lê-se.

A festa tradicional contará ainda com animação típica, ideal para recriar o ambiente festivo e popular que é tradição nos arraiais madeirenses.