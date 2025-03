No próximo dia 21 de março, às 18h00, será apresentada oficialmente o projeto da coleção “Genealogias da Madeira e Porto Santo”, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, localizado no Caminho dos Álamos.

Este evento contará com a presença do autor, Jorge Forjaz, e do editor da Letras Lavadas, Ernesto Rezendes, e marca o início de uma obra que representa um marco na história da genealogia portuguesa. “Genealogias da Madeira e Porto Santo” reúne mais de 50 anos de investigação baseada em fontes primárias da Madeira, como arquivos paroquiais, administrativos e familiares, bem como nos trabalhos de autores especializados.

A coleção apresenta séries genealógicas detalhadas que abrangem desde o povoamento do arquipélago até ao século XXI, oferecendo uma visão única das transformações sociais e económicas das ilhas da Madeira e Porto Santo ao longo de seis séculos.

Longe de ser um clássico nobiliário, esta obra constitui um inventário das diversas gerações que moldaram a sociedade madeirense, incluindo todas as classes sociais. Dividida em 9 volumes que totalizam cerca de 7000 páginas, a coleção inclui 440 capítulos e centenas de subcapítulos, além de milhares de ilustrações, como retratos, brasões, sepulturas, solares e assinaturas. Os leitores terão acesso a uma ampla bibliografia especializada e a um índice geral que elenca mais de 100.000 nomes.

Cada volume segue o formato de outras obras do autor (18,5x26 cm). Esta coleção é uma oportunidade singular para explorar a história e a evolução das famílias madeirenses e constitui um legado imprescindível para os interessados em genealogia e história. Para subscrever esta coleção, contacte a editora Letras Lavadas através do email editora@letraslavadas.pt ou pelo telefone 296 630 080.