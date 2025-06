Há muito para “mercar” entre barraquinhas de comes e bebes, com iguarias diversas, e artesanato.

O tema desta 18.ª edição do certame é “Mesteres: O saber nas Mãos”, sendo “uma forma de lembrar e enaltecer todos os obreiros e artífices que fizeram destas Ilhas Atlânticas um testemunho da audácia e determinação do povo português”, é realçado no programa do evento.

O Mercado Quinhentista, que decorre na Baixa de Machico, contará com a participação de nove grupos nacionais e internacionais, que promoverão espetáculos, durante três dias, de música, dança, teatro, acrobacia, malabarismo, magia, falcoaria, entre outros.

O desembarque dos navegadores Tristão Vaz Teixeira e Gonçalves Zarco na baía de Machico, seguido do cortejo dos mestres, às 16:30 de sábado, é um dos pontos altos da iniciativa, que se prolonga até domingo.