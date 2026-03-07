MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Cultura

Antes e Depois: O teatro que a cidade sonhou (com fotos)

    Antes e Depois: O teatro que a cidade sonhou (com fotos)
    Reportagem para ler na edição impressa deste sábado. TMBD e Museu Vicente’s
Catarina Gouveia

Jornalista

Cultura
Data de publicação
07 Março 2026
10:50

Antes de existir o Teatro Municipal Baltazar Dias, houve uma cidade sem palco, com a demolição do antigo Teatro Grande, em 1833. Desde então, e durante as décadas que se seguiram, a cidade reivindicou um novo espaço cultural à altura das capitais europeias.

  • Antes e Depois: O teatro que a cidade sonhou (com fotos)
  • Antes e Depois: O teatro que a cidade sonhou (com fotos)

A decisão formal chegaria a 9 de fevereiro de 1882, quando a Câmara Municipal deliberou edificar um teatro no terreno do extinto mercado de São João, na parte sul da antiga cerca do Convento de São Francisco. A norte já nascera o ‘jardim novo’, hoje denominado Jardim Municipal.

  • Antes e Depois: O teatro que a cidade sonhou (com fotos)
  • Antes e Depois: O teatro que a cidade sonhou (com fotos)

A 24 de outubro de 1884 lançou-se a primeira pedra, num ato público que contou com três bandas musicais a atuar no Jardim Municipal. A cidade compareceu em peso e o teatro que hoje conhecemos começava a erguer-se como projeto coletivo.

  • Antes e Depois: O teatro que a cidade sonhou (com fotos)

As obras ficaram concluídas a 29 de julho de 1887, permitindo um primeiro contacto do público com o edifício.

Leia mais na rubrica ‘Antes e Depois’ da edição impressa de hoje.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como os vários encerramentos de agências bancárias na Madeira o têm afetado?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas