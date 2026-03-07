Antes e Depois: O teatro que a cidade sonhou (com fotos)

Antes de existir o Teatro Municipal Baltazar Dias, houve uma cidade sem palco, com a demolição do antigo Teatro Grande, em 1833. Desde então, e durante as décadas que se seguiram, a cidade reivindicou um novo espaço cultural à altura das capitais europeias.
A decisão formal chegaria a 9 de fevereiro de 1882, quando a Câmara Municipal deliberou edificar um teatro no terreno do extinto mercado de São João, na parte sul da antiga cerca do Convento de São Francisco. A norte já nascera o ‘jardim novo’, hoje denominado Jardim Municipal.
A 24 de outubro de 1884 lançou-se a primeira pedra, num ato público que contou com três bandas musicais a atuar no Jardim Municipal. A cidade compareceu em peso e o teatro que hoje conhecemos começava a erguer-se como projeto coletivo.
As obras ficaram concluídas a 29 de julho de 1887, permitindo um primeiro contacto do público com o edifício.
Leia mais na rubrica ‘Antes e Depois’ da edição impressa de hoje.
Fala-se muito, estuda-se muito, promete-se ainda mais.
É quase sempre assim, mas, no essencial, pouco muda. E ninguém consegue explicar – pelo menos de...
A obesidade é uma doença multifactorial que coloca desafios diários a doentes, a profissionais de saúde e aos decisores políticos. Os números são assustadores,...
O Dia Internacional da Mulher, que se celebra amanhã, não nasceu para flores, jantares “de mulheres, para mulheres” ou de slogans.
Nasceu, no século XX,...
DO FIM AO INFINITO
De vez em quando, acordo a meio da noite e sinto todo o mal do Mundo dentro de mim, como se eu fosse o abismo da existência. É lixado sentir uma coisa...
Hoje, volto a escrever sobre mulheres. Uma em concreto, E, não é, apenas e sobretudo, por estarmos no mês de março. Escrevo, curiosamente, porque recebi...
Desde a II Guerra Mundial, o sistema internacional organizou-se na convicção de que a interdependência económica, o comércio e as instituições multilaterais...
A frase já a conhecemos: “metade do mundo são mulheres. A outra metade, os filhos delas”. Mas há dias em que isso parece valer pouco.
Chegámos a março...
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O treinador do Marítimo, Miguel Moita, reconheceu este sábado que a derrota sofrida na última jornada frente ao Académico de Viseu ainda custa aos adeptos,...
O Presidente da República considerou hoje António Lobo Antunes “um símbolo mais” da identidade de um Portugal aberto, fraterno e universal, onde as caravelas...
O Município de Santa Cruz recebeu a tertúlia sob o tema ‘Mulheres que abrem caminhos: quebrar barreiras e construir o futuro quando exercem profissões...
O antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso recordou hoje Nuno Morais Sarmento como “um grande amigo” e considerou que Portugal perde “alguém...
Já está na estrada a Rampa da Ponta do Sol, prova automobilística organizada pela Secção de Desportos Motorizados do Clube Desportivo Nacional, com a colaboração...
Miguel Albuquerque presidente do Governo Regional usou as suas redes sociais, para prestar homenagem a Nuno Morais Sarmento, que faleceu hoje aos 65 anos....
O Nacional joga esta tarde, pelas 15h30, na casa do Moreirense, em duelo da 25.ª jornada da I Liga. Para este encontro, o treinador dos insulares, Tiago...
João Santos vai liderar uma lista candidata à liderança do Clube Naval do Funchal, conforme indica uma nota enviada à nossa redação.
“Em sede de Regulamento...
O Governo Regional voltou a reafirmar que “está preparado para mitigar o aumento dos combustíveis com a redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos...
O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (CRESCER), marca presença no Porto Santo, com o objetivo de reforçar o seu compromisso na promoção de intervenções...