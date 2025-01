A Orquestra Clássica da Madeira apresenta amanhã, quinta-feira, 23 de janeiro, pelas 21h, no Savoy Palace, um concerto integrado nesta temporada de Música de Câmara com o Trio de Sopros ‘Solistas OCM’.

Neste recital serão interpretadas obras que levarão os espectadores a fazerem uma viagem pelo período clássico, romântico e moderno através das inspiradas obras do francês François Devienne, o alemão Kaspar Kummer e o também francês, mas de ascendência italiana, Henri Tomasi, numa conjugação destes três instrumentos, que nos vai maravilhar pela qualidade da escrita musical das obras e pela refinada interpretação.

Nesta proposta musical, Carlos Cascales na flauta transversal, Francisco Loreto no clarinete e Tatiana Martins no fagote, músicos pertencentes à estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira, vão demonstrar as suas capacidades técnicas e artísticas.

“Este é mais um concerto especial a ser apresentado num belíssimo espaço que muito apreciamos pela qualidade do serviço que presta a quem nos visita e pela afabilidade com que somos sempre recebidos. Um concerto integrado na programação de música de câmara da temporada da Orquestra Clássica da Madeira, onde os nossos músicos têm o seu espaço para partilhar com o público a solidez da sua formação e as possibilidades técnicas e sonoras dos seus instrumentos”, realça a orquestra, num comunicado enviado à redação.

Os bilhetes têm um custo de 20 euros (preço único) e estãoà venda na receção do Hotel Savoy Palace.