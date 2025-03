Cristiana de Sousa, mais conhecida por andorinhapelocéu, inaugura a primeira exposição do projeto “FORUM, local” intitulada “Lugar do Passageiro”. A mostra marca o início da Residência Artística do Art in Forum, com inauguração agendada para 27 de março, às 18h30, no Forum Madeira.

Em “Lugar do Passageiro”, andorinhapelocéu explora a passagem do tempo e a interação do visitante com o espaço, refletindo sobre a transitoriedade e a memória. A artista distingue-se pela sua abordagem sensorial e emotiva, trazendo um olhar intimista à Residência Artística do Forum Madeira.