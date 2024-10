Ana Paula Gomes, artesã reconhecida em azulejaria, pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), está presente na “Feria Tricontinental de Artesanía”, que se realiza até 3 de novembro, na Ilha de Tenerife onde apresenta a sua arte.

Esta participação surge a partir do convite endereçado pela Federação Portuguesa de Artes e Ofícios (FPAO), no qual o IVBAM participou como intermediário, e traduz-se numa oportunidade excecional para promover o Artesanato da Madeira, além-fronteiras.

Ana Paula Gomes é ceramista desde 1990, tendo a partir daí aprimorado a sua arte e dedicado, maioritariamente a criar azulejos, através da técnica de aresta no seu fabrico. As suas peças têm como grande inspiração uma arte muito representativa da nossa Ilha, o Bordado da Madeira, que a artesã integra através de diversas formas e desenhos, nas suas peças.

A “Feria Tricontinental de Artesanía” iniciou-se em 1989, com outra denominação, mas sempre com caráter internacional, com objetivo de trazer aos artesãos de Tenerife, uma oportunidade imensurável de complementar a sua formação técnica, artística e comercial, com a de outros artesãos reconhecidos nos seus países de origem, como grandes mestres.

Nesta edição, Portugal assume um papel de destaque, como reconhecimento da sua ligação histórica às Ilhas Canárias, onde deixou uma infinidade de manifestações e influências, tanto a nível social, como cultural e económico, tal como pela diversidade de artesanato que o nosso país apresenta.

Este ano, a feira contará com mais de 200 artesãos provenientes da Europa, África e América, numa dinâmica que envolve concursos, workshops, exposições, desfiles, apresentações musicais e degustações, pelo que se vislumbra um ambiente propício à troca de experiências, mas também de contactos, que potenciarão as atividades artesanais envolvidas.