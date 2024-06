Amanhã, dia 15 de junho, as ruas da vila da Ponta do Sol ficarão mais coloridas com o desfile de Marchas Populares, a partir das 22 horas.

A presidente do Município Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, sublinha que “as Marchas de Santo António são sinónimo de alegria, de cor e tradição. E é com alegria que a Vila da Ponta do Sol será novamente o palco deste evento tão acarinhado pela população”.

As tradicionais marchas desfilam a 15 de junho, sábado, às 22h00, na Avenida 1.º de Maio. A organização estima ter cerca de 300 participantes num total de cinco grupos a desfilar pelas ruas da Vila.

“O Município da Ponta do Sol convida todos os interessados a assistir ao tradicional desfile de Marchas de Santo António. Após o desfile haverá mais momentos de animação musical, no palco montado na Avenida 1.º de Maio, com Márcio Amaro”, divulga a autarquia, em comunicado, dando ainda conta que “esta grande festa popular apresenta como prémios para as melhores trupes um 1º lugar de 1000€, o 2º lugar de 750€ e o 3º lugar de 500€. Também serão premiados os melhores arcos de Santo António, em que o 1.º, 2.º e 3.º classificado receberão 150€, 100€ e 75€, respetivamente.”