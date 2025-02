A Biblioteca Municipal do Funchal acolhe, na quinta-feira, 20 de fevereiro, pelas 18:00, a cerimónia de apresentação do livro “O Intemporal Refúgio das Palavras”, autoria de Alves dos Santos.

De acordo com a sinopse desta obra, o autor convida o leitor a uma viagem introspetiva através de narrativas que espelham os desafios da experiência humana. Numa fusão de realidade e fantasia, a obra explora as nuances da nossa existência, abordando as incertezas, anseios, esperanças e dilemas que nos definem e influenciam o nosso modo de viver, sendo esta uma leitura que nos acende a chama da esperança e nos lembra que os sonhos nunca morrem.

Alves dos Santos nasceu a 4 de fevereiro de 1978 em Joanesburgo, mas foi em Machico, um dos primeiros portos seguros da aventura portuguesa no Atlântico, que encontrou a bússola para a sua essência. É dessa terra feita de mares insondáveis e montanhas ancestrais que emergem as raízes da sua escrita: profundas, intensas e carregadas de humanidade.

É autor das seguintes obras: ‘O Livro de Todos os Pecados’ (2019), ‘O Arrais’ (2017), ‘Fragmentos do Quotidiano’ (2016), ‘Poemas de Amor e Outros Labirintos’ (2014) e a obra ‘O Intemporal Refúgio das Palavras’ que será apresentada neste mês.

Este evento é de entrada livre.