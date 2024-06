Alunos dos Ilhéus vencem Prémio Nacional do Conto Filosófico para Crianças

Os alunos da turma do 2ºA da Escola dos Ilhéus foram os vencedores da VIII Edição do Prémio Nacional do Conto Filosófico para Crianças 2024, promovido pela APEFP (Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática) com o conto “As palavras do Silêncio”.

Nesta semana, os alunos receberam os certificados de participação e os livros com os 18 contos premiados de várias escolas de Portugal continental, Madeira, Açores, Moçambique e Macau.

Este trabalho foi orientado pelas professoras Margarita Câmara e Cristina Silva, no âmbito do Projeto “Aprender com a Sofia”.

A escola dos Ilhéus participa neste concurso desde 2019 e conta já com seis publicações, destacando-se dois prémios vencedores, uma menção de honra e três prémios com o mérito de publicação.