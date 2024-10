Alunos do Conservatório iniciam hoje ciclo de concertos

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inicia hoje, dia 29, o ‘Ciclo de Concertos de Alunos’ com uma série de atuações dos seus alunos do Curso Profissional de Instrumentista e do Curso Profissional de Instrumentista Jazz.

Este será o primeiro dos sete concertos programados e terá início pelas 20h30, no Salão Nobre do Conservatório. A entrada é livre.

De acordo com informação do Conservatório, este Ciclo de Concertos de Alunos pretende ser “um evento que permita à comunidade educativa, regional e internacional ter contacto, de forma regular, com o trabalho que é desenvolvido pelos alunos e professores em sala de aula. Inserido no âmbito da formação em contexto de trabalho, o ciclo que se apresenta à comunidade evidencia a qualidade técnica e artística dos alunos em apresentação, bem como as competências pedagógicas dos professores desta instituição, cujo mérito tem sido reconhecido oficialmente, no mercado de trabalho e em concursos nacionais e além das nossas fronteiras”.

Recorda a mesma fonte, que ao longo dos seus anos, esta iniciativa “tem apresentado uma oferta cultural diversificada pelo universo musical e tem tido as suas lotações quase esgotadas”.

Todos os concertos realizam-se no Salão Nobre do Conservatório, pelas 20h30, com as temáticas e nos dias abaixo assinalados:

· 29 de outubro – “Virtuosos of Rhythm” (Percussion Concert)

· 8 de novembro – “Musical Delights” (Accordion Recital)

· 15 de novembro – “Atlantic Winds Sound” (French horn, Trombone & Tuba Concert)

· 22 de novembro – “Rhythm is Life” (Percussion Concert)

· 29 de novembro – “Magical Voices” (Vocal Concert)

· 06 de dezembro – “Classical Music Night” (Violin & Piano Concert)

· 16 de dezembro – “Standards & Improvisations” (Combos de Jazz)