Na terça-feira, dia 12 de março, as turmas 1.º, 6.º e do 9.º ano da Escola Gonçalves Zarco participaram no workshop “Processo criativo de um filme”, dinamizado pelo realizador Luís Miguel Jardim.

Conhecido pelas longas-metragens “Águas” (2015), “Feiticeiro da Calheta” (2017) e “Cartas de fora” (2019), Luís Miguel Jardim partilhou com os discentes do nosso estabelecimento de ensino as etapas essenciais na elaboração de um filme, tendo sido recriada uma cena do filme “Cartas de fora”.

A organização da atividade esteve a cargo da diretora de turma do 9.º1, professora Helena Silva, que contou com a colaboração das docentes Marisol Silva e Lídia Góis, que acompanharam as turmas durante a realização da atividade.