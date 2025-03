Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, usou as redes sociais para felicitar os ‘NAPA’ pela vitória de ontem no Festival da Canção.

“’Deslocado’ vai até à Eurovisão, mas, mais que isso, vão à Eurovisão todos os filhos que, em qualquer parte do mundo, tiveram de deixar a sua casa por uma qualquer razão. Vão os nossos estudantes, os nossos emigrantes, as mães à janela, vão as emoções, as saudades, vai a paz da nossa terra”, destacou o governante.