A estreia da comédia satírica ‘O Sorteio do Presidente’ foi adiada por força de problemas de saúde que afetam um dos elementos da organização do evento, a Oficina de Teatro do Clube PT - Madeira.

O espetáculo ia subir ao palco esta sexta-feira, dia 18 de julho, pelas 21h00, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

A nova data será comunicada logo que tal seja possível.