A Oficina de Teatro do Clube PT - Madeira estreia, no próximo dia 18 de julho, às 21h, a comédia satírica “O Sorteio do Presidente”, uma adaptação da obra de Jean-Pierre Martinez, com encenação de Zé Abreu. O espetáculo terá lugar no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

A peça voltará a subir ao palco nos dias 19 de julho, às 21h, e 20 de julho, com duas sessões, às 17h e às 19h.

As reservas podem ser efetuadas através do número 925 353 296. Os bilhetes têm um valor simbólico de 2 euros.

A ação da peça desenrola-se na pacatez de uma aldeia portuguesa de interior, despovoada e envelhecida que é surpreendida com uma notícia insólita, publicada no jornal da região, sobre a eleição do Presidente da República que passa a ser feita por sorteio na lotaria Nacional, em vez do normal sufrágio. Todos os cidadãos são candidatos basta estarem inscritos nos cadernos eleitorais. Como estamos no dia 1 de abril, conhecido pelo dia das mentiras, ninguém leva a sério a espantosa notícia, mas o aparecimento de dois estranhos, portadores desta ‘boa nova’ para o dono do único café da aldeia, que foi o feliz contemplado para ser presidente da república, vem interromper abruptamente a tranquilidade em que viviam (e de que se queixavam) os habitantes da freguesia.

“O Sorteio do Presidente” é uma farsa que expõe, com humor mordaz, o impacto das notícias falsas e das promessas vãs, sobre comunidades esquecidas, fragilizadas pelo abandono e pela ilusão de progresso. Uma reflexão crítica, com notas de absurdo e ironia, ambientada num contexto de desertificação humana e social.

A Oficina de Teatro do Clube PT – Madeira, leva à cena em 2005, o primeiro trabalho do grupo “O Soldado Vigilante”, um texto original de Miguel de Cervantes, que, ao longo desse ano, percorreu dezenas de palcos, na ilha da Madeira, tendo sido ainda representada em Porto Santo, Évora e Porto. Nos anos seguintes, estrearam várias peças, tais como: “A Maldita Roleta Tramou-me”, em 2007; “Yerma”, em 2009; Em 2011, estreia-se, no Cine Teatro de Santo António, a peça “Bendito Seja o Homem entre as Mulheres”, um texto inédito da autoria de Zé Abreu, de que se fizeram também várias representações; “A Herança de Faustino Miséria”, em 2014; “Minhas Ricas Sogras”, em 2016; “Palavras Sentidas”, em 2018; “Rometa & Julieu”, em 2019; “Roupa Soventa Barrela-se à Porta”, em 2020; “Nas Asas da Ilha”, em 2021; “Mulheres no Topo”, em 2022; “Nunca Nada de Ninguém”, em 2023; e “Vício Sem Fim”, em 2024.

Já o atual espetáculo “O Sorteio do Presidente”, conta com a participação das atrizes Inês Perdição, Rafaela Inácio, Ana Lúcia, Bernardete Vasconcelos, Ivone Flor, Lucília Ferreira, Lídia Gonçalves, Maria Rita e Neli Sousa.

A operação de som está a cargo de Miguel Abreu, a operação de luz sob a responsabilidade de António Freitas e a comunicação e imagem de Carla Câmara.

Este espetáculo conta com o apoio Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.