‘A Mulher que Morreu de Pé’: ensaio visual sobre Natália Correia estreia hoje nos cinemas

    A realização é de Rosa Coutinho Cabral, autora com uma trajetória marcada por projetos de forte dimensão autoral e sensibilidade poética. ‘A Mulher que Morreu de Pé’ convida o público a redescobrir Natália – não apenas como figura histórica, mas como presença ainda viva no debate sobre liberdade, cultura e identidade. Direitos Reservados
11 Setembro 2025
Estreia hoje nas salas de cinema portuguesas ‘A Mulher que Morreu de Pé’, um filme de Rosa Coutinho Cabral que propõe um olhar singular sobre a vida e o legado de Natália Correia, figura ímpar da literatura e da intervenção cívica em Portugal.

O lançamento do filme coincide simbolicamente com a semana em que a escritora, poeta e parlamentar açoriana completaria 102 anos.

Natália Correia nasceu a 13 de setembro de 1923 e faleceu em 1993.

Mais do que um documentário tradicional, ‘A Mulher que Morreu de Pé’ é apresentado como um ensaio visual, poético e ficcionado.

Mulher de múltiplas facetas, Natália Correia conheceu e moveu-se dentro dos meandros do poder político em Portugal. Foi próxima de figuras como Francisco Sá Carneiro (PPD/PSD).

Ficou célebre, em 1982, a sua intervenção na Assembleia da República sobre a despenalização do aborto, numa discussão quente com o então deputado do CDS, João Morgado.

A poesia pautou grande parte da sua existência em busca, como assim o demonstraram as suas ações, de um sentido de justiça.

