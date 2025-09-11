‘A Mulher que Morreu de Pé’: ensaio visual sobre Natália Correia estreia hoje nos cinemas

Estreia hoje nas salas de cinema portuguesas ‘A Mulher que Morreu de Pé’, um filme de Rosa Coutinho Cabral que propõe um olhar singular sobre a vida e o legado de Natália Correia, figura ímpar da literatura e da intervenção cívica em Portugal.
O lançamento do filme coincide simbolicamente com a semana em que a escritora, poeta e parlamentar açoriana completaria 102 anos.
Natália Correia nasceu a 13 de setembro de 1923 e faleceu em 1993.
Mais do que um documentário tradicional, ‘A Mulher que Morreu de Pé’ é apresentado como um ensaio visual, poético e ficcionado.
Mulher de múltiplas facetas, Natália Correia conheceu e moveu-se dentro dos meandros do poder político em Portugal. Foi próxima de figuras como Francisco Sá Carneiro (PPD/PSD).
Ficou célebre, em 1982, a sua intervenção na Assembleia da República sobre a despenalização do aborto, numa discussão quente com o então deputado do CDS, João Morgado.
A poesia pautou grande parte da sua existência em busca, como assim o demonstraram as suas ações, de um sentido de justiça.
