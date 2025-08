A exposição “A Ilha e a Menina”, da artista Melvie, foi inaugurada ontem, domingo, 3 de agosto de 2025, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, com várias pessoas a marcar presença no evento.

Durante a abertura, foi feito um agradecimento especial ao Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, representado por Élia Ribeiro e por Márcia Correia, pelo apoio prestado e pela colaboração na organização do evento.

“Esta nova mostra de Melvie é um reencontro íntimo com o território onde passa férias desde bebé, uma ilha que a viu crescer por dentro. Mais do que paisagens, cada obra traduz fragmentos de memória, emoção e contemplação, capturando a essência da infância, da liberdade e do verão.

Na sua apresentação, a artista partilhou com os presentes:

“Esta exposição chama-se A Ilha e a Menina,

e é isso que vos trago hoje:

o reencontro com este lugar onde não vivo,

mas onde passo férias desde bebé.

É uma ilha que me viu crescer por dentro,

e é também a menina que ainda vive em mim.

Não pinto só com pincéis.

Pinto com o mar nos olhos,

o vento na pele

e tudo o que me arde por dentro.

Cada tela é uma memória,

um pedaço de verão,

uma emoção que ganhou cor.

Espero que, ao olharem para estas obras,

possam também reencontrar algo vosso:

uma paisagem, uma sensação, uma infância.”

De salientar que a exposição estará patente até 17 de agosto, com entrada livre.