A ilha do Tesouro – do Baú à Aventura, é uma exposição resultante do Projeto de Leitura das turmas B e C de sétimo ano, a cargo da docente Dina Gouveia, da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade. A abertura está agendada para o dia 20 de março, às 14h30, na qual serão apresentadas algumas personagens do livro.

Tudo começou com a escolha de uma obra de referência literária para tal ano de escolaridade, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, adaptação para português de António Pescada. Foi lida e analisada nas aulas, para que os discentes desenvolvessem as competências associadas ao domínio da leitura, que são essenciais e transversais a outras áreas do saber. A estrutura da obra permitiu escolher facilmente o tipo de exposição a ser apresentada à comunidade educativa.

Após a leitura e o registo contínuo de apontamentos no caderno, os alunos trabalharam em grupos de dois. Cada grupo se colocou na pele de uma das personagens da história, apresentou-a e relatou o papel da mesma no enredo. A docente Dina Gouveia procedeu à criação das personagens em tamanho grande, à sua pintura e, de seguida, cada figura recebeu um balão de fala onde estão reproduzidos os textos dos discentes. Deste modo, os alunos desenvolveram ainda o domínio da escrita, o espírito de cooperação, a capacidade de distinção do Bem e do Mal, a adoção de valores universais e intemporais

e os espetadores ficaram a conhecer a história através das figuras com os seus balões de fala. Uma forma criativa de cativar os estudantes, “dando vida” às personagens que podem ser visitadas até dia 3 de abril na sala de exposições da Biblioteca Municipal segundas, quartas das 9h00 às 17h30 e quintas das 9h00 às 14h00.