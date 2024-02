29.º aniversário do Polo de Machico do Conservatório comemorado com concerto

O Polo do Conservatório em Machico celebra, hoje, o seu 29.º aniversário, tendo preparado para a ocasião um concerto comemorativo, no Fórum Machico, pelas 19h30.

Conforme informa uma nota enviada à redação, este espetáculo terá entrada livre e será protagonizado por alguns dos professores que atualmente lecionam no Polo de Machico, bem como alguns que por lá já passaram.

Com este concerto, este polo “pretende transmitir um pouco da paixão que todos os que lá trabalham, docentes e não docentes, têm por esta escola e pelos milhares de alunos que, ao longo dos anos, levaram consigo um pouco dessa paixão nos seus corações, plantando assim a semente das artes por toda a comunidade educativa”.

Este espetáculo contará com 10 temas musicais, de diferentes estilos e compositores, protagonizados por cerca de 15 docentes, todos com uma ligação à instituição, presente ou passada. O último tema será protagonizado por todos estes artistas, em simultâneo.

Recorde-se que o Polo de Machico foi fundado em fevereiro de 1995, pela iniciativa de dois elementos da Banda Municipal (Amaro Santos e Manuel Spínola) e com apoio da Junta de Freguesia de Machico. A primeira extensão abriu assim as suas portas aos alunos no dia 13 de fevereiro do mesmo ano, no Solar de São Cristóvão, no Caramanchão. Em 1998, o Conservatório muda-se para a vila de Machico com as novas instalações na Rua da Estacada, onde está atualmente situado.

Com esta mudança, surgiram novas oportunidades e melhores condições na educação dos alunos, com mais salas de aula, e possibilidades para o desenvolvimento das suas atividades artísticas. Fruto de muito trabalho e persistência, o Polo do Conservatório de Machico conta atualmente com 24 professores e cerca de 230 alunos.

Neste ano letivo, esta extensão do Conservatório oferece a prática instrumental de piano, acordeão, guitarra, cordofones madeirenses, percussão, saxofone, flauta de bisel, flauta transversal, clarinete, trompete, trombone, tuba/eufónio, violino e violoncelo. Para além das aulas de instrumento, são lecionadas as disciplinas de formação musical e iniciação musical. Acreditando que, desde cedo, se devem estimular as aptidões musicais das crianças, este ano foi iniciado um Atelier Musical Infantil, para alunos com idades entre os 3 e os 5 anos. Nas classes de conjunto, contam com o ‘Mix Ensemble’, grupo misto de instrumentos, ‘Grupo de Guitarras e Cordofones’, ‘Batukanos’ (grupo de percussão), ‘Tukanitos’ (grupo de percussão para alunos de iniciação) e um Coro. Atualmente, o Polo de Machico do Conservatório é coordenado pelo professor Nuno Santos.