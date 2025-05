O Vaticano começou a instalar uma chaminé no topo da Capela Sistina em preparação para o Conclave que escolherá o novo Papa, a partir de quarta-feira, observaram hoje vários jornalistas de agências internacionais.

A agência noticiosa Associated Press (AP) descreve hoje que bombeiros do Vaticano foram vistos no telhado da Capela Sistina a instalar a chaminé, um momento crucial na preparação para o Conclave.

A France-Presse (AFP) acrescenta que a cada duas rondas de votação as cédulas dos cardeais serão queimadas num forno especial para indicar o resultado ao mundo exterior.

Se nenhum Papa for escolhido, as cédulas são misturadas com cartuchos contendo perclorato de potássio, antraceno e enxofre para produzir fumo preto.

Se houver um escolhido, as cédulas queimadas são misturadas com clorato de potássio, lactose e resina de clorofórmio para produzir fumo branco.

Em 13 de março de 2013, o fumo branco saiu da chaminé naquela que foi a quinta votação do Conclave e o cardeal Jorge Mario Bergoglio foi apresentado ao mundo como Papa Francisco na galeria da Basílica de São Pedro.

A instalação da chaminé ocorreu quando os cardeais chegaram ao Vaticano para mais um dia de discussões pré-Conclave sobre as necessidades da Igreja Católica para o futuro e o perfil de Papa adequado para administrá-la.

Essas consultas incluem todos os cardeais, incluindo aqueles com mais de 80 anos, que não podem votar no próprio Conclave.

Nos últimos dias, os cardeais ouviram relatos sobre a grave situação financeira do Vaticano e tiveram a oportunidade de falar individualmente sobre as prioridades futuras e os problemas que identificaram no pontificado de Francisco.